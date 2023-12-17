انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية العراقية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

انطلقت، أمس، عملية التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين العراقيين في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وذلك قبل يومين من التصويت العام المقرر الاثنين المقبل.

وتجرى عملية الاقتراع الخاص في ظل إجراءات أمنية مشددة، إذ دخلت قوات الجيش العراقي حالة الإنذار القصوى «الإنذار ج» منذ الخميس الماضي وحتى 20 شهر ديسمبر الجاري، فيما انتشرت القوات الأمنية في محيط المراكز الانتخابية دون أي إغلاق للطرق.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان، إن منتسبي الأجهزة الأمنية أدلوا بأصواتهم، في 565 مركزاً انتخابياً في عموم المحافظات العراقية بينما أدلى النازحون بأصواتهم في 35 مركزاً انتخابياً قريبة من مخيمات النزوح.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أمس، رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى منتسبي الأجهزة أعرب فيها عن حرصه على حرية المنتسبين في الاختيار قائلاً «ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم».

وأكد مدير علاقات وإعلام الشرطة الاتحادية اللواء أنور عباس في مؤتمر صحافي، أنه «منذ ساعات الصباح الأولى كان هناك استنفار كامل لمنتسبي الشرطة الاتحادية»، مبيناً أن «عملية الاقتراع اتسمت بالالتزام العالي والانضباط في مراكز التصويت المخصصة».

وأشار اللواء عباس إلى أن «أكثر من 99 مركز اقتراع خصصت لمنتسبي الشرطة الاتحادية للمشاركة بالتصويت الخاص»، مؤكداً حرية الناخبين من القوات الأمنية بالاختيار.

وأكد أنه لم يسجل أي خرق أمني بقواطع قوات الشرطة الاتحادية، مبيناً أنه «تم وضع خطة لنقل المنتسبين وأيضا الجرحى منهم إلى مراكز الاقتراع».

من جانبه، قال ممثل الإقليم في قيادة العمليات المشتركة اللواء عبد الخالق طلعت، إنه «تمت مشاركة القوات الأمنية وحرس الإقليم بالاقتراع الخاص»، مبيناً أنه «هناك 58 مركز اقتراع موزعة بين مدن الإقليم 34 في محافظة دهوك و19 في محافظة أربيل و5 في محافظة السليمانية».

وأشار إلى أن «تصويت النازحين والقوات الأمنية الموجودة في تلك المحافظات والتابعين الى محافظات نينوى وديالى وكركوك، يسير بشكل انسيابي».

فيما قال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، إن «المديرية وضعت خطة لتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات الرئيسة».

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري أنه قام بجولة مهمة في بغداد بقاطعي الكرخ والرصافة، موضحاً أنه «كان هناك حضور منظم وجدولة للمنتسبين للمشاركة بالتصويت الخاص».

وتابع أن «حركة النقل طبيعية جداً، وهناك انسيابية عالية، وأن إجراءات المفوضية عالية ولا يوجد أي تأخير أو تعطيل».

من جانبه، كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، عن دور مفارز الجهاز في تأمين مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات.

وقال التميمي، إن «وحدات جهاز مكافحة الإرهاب موجودة في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع».

وأضاف «تم وضع خطة مشتركة مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، لتأمين الانتخابات، وحددنا الأماكن التي تحتاج وجود قوات جهاز مكافحة الإرهاب».

وأكد التميمي، أن القوات جاهزة في أماكنها المخصصة ضمن الخطة الأمنية لتأمين المراكز.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن «نتائج التصويت الخاص والعام ستعلن بعد 24 ساعة من التصويت العام بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات»، مبينة أنه «هناك عد وفرز إلكتروني ومن ثم يدوي وبعدها إعلان النتائج».

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.