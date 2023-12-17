خارجية اميركا تحث قوات الدعم السريع السودانية على وقف تقدمها بولاية الجزيرة

حثت وزارة الخارجية الأميركية، قوات الدعم السريع السودانية، على وقف تقدمها فوراً في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وعدم مهاجمة ود مدني.

ودعت الجيش السوداني في بيان، إلى تجنب الاشتباك مع قوات الدعم السريع في الولاية حتى لا تتعرض حياة المدنيين للخطر.

واكدت الخارجية الأميركية، إن تقدم قوات الدعم السريع في عاصمتها ود مدني يهدد بتعطيل جهود توصيل المساعدات الإنسانية، لأن المدينة ملاذ آمن للمدنيين النازحين ومركز مهم لجهود الإغاثة.

وأضافت: "استمرار تقدم قوات الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر كبيرة بين المدنيين"، مشيرة إلى أن هذا تسبب بالفعل في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين من ولاية الجزيرة "ليس لديهم مكان آخر ليذهبوا إليه إضافة إلى إغلاق أسواق في ود مدني يعتمد كثيرون عليها".

ورأت وزارة الخارجية الأميركية، إن تجدد القتال في بعض المناطق بالسودان يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع عن طريق التفاوض.