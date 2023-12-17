أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بـ"مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، بقصف مسيرة إسرائيلية، على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية"، لافتة الى ان "القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وأعلنت المخيم منطقة عسكرية مغلقة".

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية إلى شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في وقت دارت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن حريقا كبيرا اندلع في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية، فيما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي للاقتحام الإسرائيلية للمدينة والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.