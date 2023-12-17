الدفاعات الجوية الروسية دمرت واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد الروسية".
وأوضحت الوزارة في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار ثابتة الجناحين على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي". وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 33 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي ليبيتسك، وروستوف وفولغوغراد".
يشار إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" المنتشرة في اتجاه كوبيانسك، تراقب المجال الجوي في أوكرانيا والدول الأوروبية على مدار الساعة.
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