انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تقرر اعتماد نتائج "العد والفرز اليدوي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان فجر اليوم الاحد، ان ذلك الاجراء جاء استنادا الى الفقرة د من المادة 10/أولا من قانون رقم 4 لسنة 2023، والتي تنص انه "في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل صناديق الاقتراع الى مركز التدقيق المركزي وتعتمد نتائج العد والفرزاليدوي".

وأشارت الى ان "الأجهزة لم ترسل النتائج لبعض محطات التصويت لاسباب فنية ذكرتها الشركة الكورية المصنعة للجهاز".