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مفوضية الانتخابات تقرر اعتماد نتائج "العد والفرز اليدوي"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان فجر اليوم الاحد، ان ذلك الاجراء جاء استنادا الى الفقرة د من المادة 10/أولا من قانون رقم 4 لسنة 2023، والتي تنص انه "في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل صناديق الاقتراع الى مركز التدقيق المركزي وتعتمد نتائج العد والفرزاليدوي".

 

وأشارت الى ان "الأجهزة لم ترسل النتائج لبعض محطات التصويت لاسباب فنية ذكرتها الشركة الكورية المصنعة للجهاز".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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