5 مطالب للمقابلة الشخصية لمنحة 100 مدرب معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه تقرر عقد المقابلة الشخصية والعرض التقديمي للمتقدمين لمنحة ١٠٠ مدرب معتمد من المركز القومي للتدريب وإعداد بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠٢٤، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أمانة المجلس الأعلى للجامعات تجهيز الآتي:

1- طباعة الملف التعريفي ورقياً.

2- تسليمه إلى لجنة المقابلة الشخصية مع وجود أصول المستندات للاطلاع فقط.

3- تجهيز العرض التقديمي بصيغة بوربوينت، الذي سوف يعرضه المتقدم أمام اللجنة العليا للتدريب.

4- مدة العرض لا تزيد عن ٧ دقائق.

5- سيتم إخطار المتقدمين بالموعد المحدد عبر البريد الإلكترونى.