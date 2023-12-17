برلمانية: ٥ مؤشرات إيجابية لاستقرار الجنيه في المستقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مستقبل الجنيه المصري سيكون أفضل، وذلك بناء على عدة مؤشرات كلها إيجابية.

وأوضحت في تصريحات لمصراوي، أن الرؤية مبشرة وأولى المؤشرات تأتي من تفاهمات مع صندوق النقد الدولي حول رفع قيمة القرض إلى حوالي ١٠ مليارات دولار وهذا من شأنه تحقيق سيولة دولارية.

وأشارت إلى أن المؤشر الإيجابي الثاني يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والذي سيترتب عليه عليه موارد دولارية مباشرة وجديدة، موضحة أن مصر أصبحت عضوًا في مجموعة البريكس وهناك اتفاقيات تعاون فيما يتعلق بكيفية التعامل التجاري وسيكون التبادل بالعملات المحلية مما سيخفف الضغط على العملة الدولارية من خلال توافر سلة من العملات.

وأضافت، أن المؤشر الرابع أن البنك المركزي سيعلن أن هناك ما يسمى بالجنيه الرقمي وهذا سيعمل على تنشيط العملة ويخلق وضع أفضل.

وتابعت: "المؤشر الخامس يتعلق بالفيدرالي الأمريكي الذي انتجخه لتثبيت الفائدة، وهذا سيكون له أثر ايجابي مهم على عودة الأموال الساخنة التي خرجت بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة".