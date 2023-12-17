"سامي" يطلب تطليق زوجته: "نكدية ومش نضيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "سامي.خ"، 33 سنة، سائق، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يتضرر فيها من تصرفات زوجته ويطلب فيها تطليقها، مبرراً ذلك، "نكدية ومش نضيفة".

وقال الزوج في دعواه رقم 597 لسنة 2022: "تعرفت على زوجتي عقب فترة تعارف عن طريق بعض الأهل والمعارف المشتركين بشكل تقليدي.. الزواج دام سنة ونصف فقط بدون أطفال".

وأضاف الزوج أنه ارتبط بزوجته وتولد الحب بينهما بالعشرة بالرغم من عدم وجود أطفال، لكنه لاحظ أن تصرفات زوجته في مجملها تميل إلى النكد والتشاؤم وعدم النظافة بالمنزل وشخصها.

وتابع أنه لم يستطع التأقلم مع تصرفات زوجته، قائلًا: "مراتي نكدية، حتى فى اللحظات الحلوة مش ممكن أعرف افرح معاها ومش نضيفة ".

واختتم "سامي" أنه حاول توجيه النصح والإرشاد لزوجته التي لكنها لم تستجب، لذلك لجأ لرفع دعوى تطليق للضرر منها أمام محكمة الأسرة بإمبابة ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.