افاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن قذيفة مدفعية اسرائيلية سقطت قرب معتقل الخيام. كما استهدف الجيش الاسرائيلي صباحاً تلة العويضة لجهة الطيية بقذائف مدفعية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قذيفة اسرائيلية سقطت قرب معتقل الخيام واستهداف تلة العويضة لجهة الطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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