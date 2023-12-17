رشاقات نارية فجرا على اطراف الناقورة واطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الازرق

اطلقت القوات الاسرائيلية فجر اليوم رشاقات نارية من اسلحة ثقيلة على اطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، وكانت مدفعيته الثقيلة قصفت مساء امس اطراف بلدة عيتا الشعب.
وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت، وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما اطلق القنابل المضيئه فوق القرى المتاخمة للخط الازرق.
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