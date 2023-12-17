"الاونروا" عبّرت عن الفزع جراء حملات تشويه السمعة التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم

عبّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن "الفزع" جراء حملات "تشويه السمعة" التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم.

وأشار مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، في كلمة نشرت الوكالة الأممية فحواها على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "بصفتي مفوض عام أونروا، عايشت ذلك أكثر من مرة، لأن وكالتنا هي أيضا أحد الأهداف في هذه الحرب".

وتابع قائلا: "ما تزال يصدمني المستويات المتزايدة باستمرار من اللاإنسانية، والافتقار إلى التعاطف والإنسانية.. ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب أي شخص، ويجب أن يجعلنا جميعا نعيد التفكير في قيمنا"، لافتا إلى أن "الناس جائعون. وهذا شيء جديد تماما في غزة. ولم نشهد ذلك في الصراعات السابقة".