الديوان الأميري في الكويت: جنازة أمير البلاد تقام صباح اليوم

تشهد الكويت اليوم الأحد مراسم دفن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أعلن الديوان الأميري وفاته ظهر أمس عن 86 عاماً. واعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت بأن " جنازة أمير الكويت تقام صباح اليوم". كما أضاف الديوان الأميري أن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح، على أن يتم تلقي التعازي.

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