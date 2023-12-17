"سرايا القدس" اعلنت قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس

أعلنت "سرايا القدس"، "قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس".
وكانت "سرايا القدس" أعلنت أمس السبت، أن "مقاتلهيا قصفوا "إسناد صوفا" وتمركزًا للجنود في محيطه برشقات صاروخية"، مضيفةً "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".
أضافت، "استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر شمال قطاع غزة".
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