وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ان "ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة"، مشيرا الى ان "الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس".

وشدد على اننا "سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن وتغيير الواقع في قطاع غزة".