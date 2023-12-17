إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات بالجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام في خانيونس سيستغرق أشهرا

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام في خانيونس سيستغرق أشهرا".

هذا وتواصل إسرائيل تصعيدها في قطاع غزة وجنوب لبنان، منذ إنتهاء الهدنة الإنسانية، حيث وسعت عملياتها البرية تجاه جنوب غزة. بالتزامن، برز إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات". بينما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب"،