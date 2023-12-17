النشرة: قوة من الجيش تداهم بلدة حورتعلا بحثا عن مطلوبين

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع تداهم بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، بحثا عن مطلوبين، وتعمل القوة المداهمة على تفتيش بعض المنازل بحثا عن ممنوعات".

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