النشرة: سقوط 3 قذائف اسرائيلية على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن سقوط 3 قذائف اسرائيلية على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا.

وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:00) من صباح ‏يوم الأحد 17-12-2023 قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة".

كما اعلن حزب الله انه "دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وتمت اصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة".