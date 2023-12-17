سرايا القدس: قصفنا الحشود العسكرية الاسرائيلية في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون

اعلنت سرايا القدس اننا "قصفنا الحشود العسكرية للعدو في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون". هذا وتواصل إسرائيل تصعيدها في قطاع غزة وجنوب لبنان، منذ إنتهاء الهدنة الإنسانية، حيث وسعت عملياتها البرية تجاه جنوب غزة. بالتزامن، برز إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات". بينما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب"،

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