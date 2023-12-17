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تشييع جنازة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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الشارقة - اميمة ياسر -   

شيعت صباح اليوم، الأحد، جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ويواري الجثمان الثرى في مقبرة الصليبخات.

وحضر الجنازة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، ولفيف من أسرة ال صباح ورجال الدولة بالكويت .

وفي وقت سابق، وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وذلك لأداء صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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