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كربلاء.. الحبس الشديد بحق خمسة تجار قطع اثرية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أنه "ضبطت بحوزتهم (5) قطع اثنين منها اثرية وثلاثة مزيفة".

واضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 44/ الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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