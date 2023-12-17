انت الان تتابع خبر كربلاء.. الحبس الشديد بحق خمسة تجار قطع اثرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أنه "ضبطت بحوزتهم (5) قطع اثنين منها اثرية وثلاثة مزيفة".

واضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 44/ الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

