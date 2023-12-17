شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوي الروسي يدمر 33 طائرة مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن كييف أطلقتها فوق عدة مناطق روسية.

حرب روسيا وأوكرانيا

وجرى اعتراض الطائرات المسيرة أو تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق قال سلاح الجو الأوكراني، إن 31 مسيرة أطلقت على الأراضي الأوكرانية من روسيا بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، اعترض 30 منها، وكانت كييف ضمن المدن المستهدفة.

مسيرات وصواريخ باليستية

وأعلن القائد العسكري الإقليمي سيرهي بوبكو عدم وقوع إصابات جراء حطام المسيرات المتساقط.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا على مدار الأيام الأخيرة، بمسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

وكانت موسكو استهدفت في الشتاء الماضي البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بوجه خاص.

ونجحت أنظمة الدفاع الصاروخية التي وفرها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، في إسقاط كثير من المسيرات.