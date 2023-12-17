وزير الخارجية البريطاني ينعى الشيخ نواف الأحمد

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن تعازيه في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

وقال كاميرون - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "ببالغ الحزن والأسى سمعت بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. لقد ترك وراءه إرثا عظيما - نتيجة مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في وزارة الداخلية، وكوزير للدفاع، وولي للعهد، وأخيرا كأمير".

وأضاف "مساهمته في الاستقرار الإقليمي والتزامه الشخصي بالتنمية العالمية وعمله على سد الفجوات بين الدول ستظل خالدة في الأذهان لفترة طويلة. أقدم التعازي الحارة للكويت وشعبها في هذا الوقت الحزين".

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت توجيهات بتنكيس الأعلام على جميع المباني الحكومية في المملكة المتحدة فور الإعلان عن وفاة أمير الكويت الراحل.