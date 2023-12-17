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استشهاد 24 فلسطينيا بجباليا و12 بقصف مخيم دير البلح وإصابة المئات

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 24 فلسطينيًا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بانتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 24 شهيدًا، و90 جريحًا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض. 

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين. 

وجنوبا، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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