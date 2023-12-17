المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدتين أمريكيتين في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد أنها "قصفت قاعدتين للقوات الأمريكية في الأراضي السورية ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة".

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه "ردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر و كونيكو بالعمق السوري، وحقّقت الهجمات إصابات مباشرة".

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بـ88 ضربة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.