وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة قرار خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ "الخاطئة"، قائلًا إنه سيكون بمثابة هدية إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال كوهين، إن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك خيارًا إلا الانتصار في الحرب على قطاع غزة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف كوهين، أن الحرب التي بدأت في أكتوبر الماضي مستمرة حتى يتم القضاء على حركة حماس ويتم الإفراج عن الأسرى المحتجزين وتغيير الواقع في قطاع غزة.

وأفاد الوزير الإسرائيلي، أن لبنان بإمكانه تجنب الحرب مع إسرائيل، محذرًا المجتمع الدولي من أن فشله في إبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود سيدفع إسرائيل لاتخاذ قرارات أحادية والتصرف بمفردها.

وتأتي تصريحات كوهين عن وقف إطلاق النار في غزة متماشية مع حديث سابق له أكد فيه أن وقف إطلاق النار سيسمح لحماس بتهديد إسرائيل مرة أخرى.