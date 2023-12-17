شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الناصرى" ناعيا الأمير نواف الأحمد: كان ركيزة أساسية لاستقرار الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، ببالغ الحزن والأسي رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس.

وأعرب الحزب عن بالغ تعازيه ومواساته إلي شعب الكويت الشقيق داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته، فقد كان رحمه الله ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والإستقرار والتنمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

وقال الحزب العربي الناصري إذ نشارك إخوتنا في الكويت محنتهم بفقد سمو الأمير نواف فإننا كلنا ثقة في قدرة الكويت حكومة وشعبا علي تخطي هذه المحنة بعون الله وتوفيقه".