مقتل 13 شخصاً في انهيار سقف ناد رياضي إثر عاصفة في الأرجنتين

قُتل 13 شخصا على الأقل، في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في جنوب غرب الأرجنتين، بعد انهيار سقف ناد رياضي إثر عاصفة شديدة.

وذكرت البلدية في بيان "لسوء الحظ، تؤكد خدمات الطوارئ مصرع 13 شخصا في نادي باهينس ديل نورت. ويواصل رجال الإطفاء البحث عن أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض"، لافتة الى ان "حدثت المأساة خلال مسابقة تزلج داخل هذا النادي".

وإلى جانب هطول أمطار غزيرة، شهدت المدينة المحرومة جزئيا من التيار الكهربائي، هبوب رياح وصلت سرعتها إلى أكثر من 140 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

كما طالت حالة الطقس السيئة البلدات الصغيرة المجاورة، حتى أن البرد تساقط في بعضها.