حجار: لبنان مكتوب عليه في هذه المنطقة المواجهة وقدرنا أن نكون دعاة سلام

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار خلال رعايته نشاطاً ترفيهياً لنزلاء دار المسنين في بلدة المنصورة في البقاع الغربي، أقامته جمعية بلد تو بيلد BALAD TO BUILD ASSOCIATION تحت عنوان "كبارنا مسؤوليتنا" ولمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ان "العمل فيه الكثير من الصعوبات، الحاجات كثيرة والعمل قليل، ويأتي تأسيس الجمعية بلد تو بيلد بهدف ان تكون معنية بكل البقاع، والمهم ان تكون أول خطوة للجمعية مثل اخر خطوة"، متمنيا أن "تكون الديناميكية فيها شغف كبير لخدمة الإنسان بالمباشر ونعمل مشاريع أكبر على مستوى التنمية، وتابع هذا المركز تابع لوزارة الشؤون، نحن مقصرين لان لا يوجد معنا موازنات مقصرين مع فريق العمل وبتأمين الحاجات الأولية للمركز، لكن ما نشتهيه كبير إنما الذي نستطيع تنفيذه صغير جدا.ً، هذا هو واقعنا الحقيقي للوزارة".

ورأى ان "لبنان مكتوب عليه في هذه المنطقة المواجهة، قدرنا أن نكون دعاة سلام وقدرنا ان نمشي ونحمل نعشنا على كتفنا. وقدرنا ان نمشي في هذا الظلام والظلمة. وانا من هنا ادعوكم اليوم في هذا العيد لان نمشي من دون أن نضع رأسنا في التراب مرفوعي القامة، وان ندرك اننا موجودين في منطقة منذ أن وجدنا فيها ما عنا غير الصعوبات والاغتصاب للارض عندنا في لبنان وفي فلسطين".