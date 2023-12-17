الراعي: على نواب الامة ان يدركوا ان الفوضى السياسية العارمة والانقسامات لا يمكن ازالتها الا بوجود رئيس نظيف الكف

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي ان "على نواب الامة ان يدركوا ان الفوضى السياسية العارمة والانقسامات لا يمكن ازالتها الا بوجود رئيس نظيف الكف".

ولفت الراعي الى انه "نشكر الله انه جنب لبنان خطرا امنيا بان مجلس النواب جدد لقالد الجيش والقوى الامنية"، معتبرا ان "هذه المصلحة الوطنية العليا هي تجنب الفراغ المميت في قيادة الجيش، تثبيت وحدة الجيش تجنبا اي زعزعة في صفوفه بداعي التغيير".

واضاف :"كم نود ونصلي كي تستنر هذه الارادة الحسنة فيدركون ان لا دولة من دون رئيس فيلتئم المجلس النيابي بسرعة وينتخب الرئيس".