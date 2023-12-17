وهاب: إستهداف اسرائيل لحزب الله يعني حتمية المعركة على مستوى كل المنطقة

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن إنتصار حاسم على حزب الله كلام فارغ لا قيمة له ليس فقط لأن الحزب يتمتع بإمكانيات تفوق إمكانيات حماس بكثير بل لأن إستهداف الحزب يعني حتمية المعركة على مستوى كل المنطقة".
وامس اكد نتانياهو "أننا نسعى إلى تحقيق ردع لحزب الله في الشمال إما عن طريق عملية سياسية أو بوسائل أخرى".
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