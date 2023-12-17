إضاءة القرية الميلادية في بلدة مزرعة الضهر - الشوف

أضاء رئيس بلدية مزرعة الضهر الشوفية حسيب عيد وخادم الرعية الأب مارون جحا، القرية الميلادية وشجرة العيد في ساحة البلدة، بدعوة من البلدية ولجنة الوقف، على وقع الأغاني الميلادية وترانيم العيد، في خطوة تقليدية، إعتاد عليها أبناء البلدة.

حضر نائب رئيس بلدية المطلة قزحيا منصور ومختار مزرعة الضهر سهاد عيد وعدد من مخاتير القرى المجاورة وحشد من أهالي البلدة والجوار .