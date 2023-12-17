اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ 17 / 12 / 2023، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 51 شخصًا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريًّا. وقد عمل الجيش على مساعفتهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إنقاذ 51 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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