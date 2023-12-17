عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي عنيف على جباليا ودير البلح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، عن استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة العشرات، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من انتشال 24 شهيدا و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

وأضافت الوسائل الإعلامية استشهاد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خلة في بلدة جباليا.

كما استهدفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وفي الجنوب، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.