وكالة روسية: الحملة الانتخابية للرئيس بوتين تبدأ العمل رسميا السبت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة أنباء “تاس” الروسية، إن الحملة الانتخابية للرئيس فلاديمير بوتين ستبدأ في العمل رسميا، السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر الجاري.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر مطلع على الحملة الانتخابية للرئيس بوتين، القول إن “عمل الحملة الانتخابية سيبدأ رسميا السبت المقبل، مضيفا أن الحملة انطلقت فلعيا ولكن بشكل غير رسمي، بعد أن قررت مجموعة “مبادرة الناخبين” بدعم ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفي وقت سابق.. قال أمين المجلس العام لحزب روسيا المتحدة الحاكم أندريه تورتشاك، إن مقر الحملة الانتخابية لبوتين سيتم إنشاؤه بمجرد الانتهاء من جميع إجراءات ترشيحه.