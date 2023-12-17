التفاصيل الكاملة لوفاة مسؤول فرنسي في قصف إسرائيلي لمنزل بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن تفاصيل مقتل مسؤولا دبلوماسيا فرنسيا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأورد بيان للوزارة، أن المسؤول لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية في رفح جنوب قطاع غزة.

تفاصيل وفاة المسئول الفرنسي

كما نعى نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الفقيد قائلًا "ببالغ الحزن والأسى، علمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بوفاة أحد موظفيها، متأثرا بجراحه خلال قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة"، وأضاف أنه كان يلجأ في منزل أحد زملائه في القنصلية العامة لفرنسا، مع زميلين آخرين والعديد من أفراد أسرهم، وتعرض المنزل لقصف إسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، أسفر عنه إصابة الموظف الفرنسي بجروح خطيرة ومقتل عشرات الضحايا.

وأشار إلى أن هذا المنزل تعرض للقصف الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة المسؤول بجروح ومقتل نحو 10 أشخاص.

وقالت الوزارة إن المسؤول الذي كان "يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002 لقي حتفه لاحقا".

وأدانت فرنسا قصف المبنى السكني، الذي أدى إلى "مقتل الكثير من المدنيين الآخرين".

وتابعت: "نطالب السلطات الإسرائيلية بتوضيح ملابسات هذا التفجير بشكل كامل، في أسرع وقت ممكن".

قلق فرنسي بسبب الأوضاع بقطاع غزة

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال زيارتها تل أبيب الأحد.

من جهة أخرى تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إسرائيل، اليوم الاحد حيث ستلتقي بنتانياهو وبعدها الى رام الله حيث ستلتقي بالمالكي على أن تصل الى لبنان يوم الاثنين حيث ستلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتزور الكتيبة الفرنسية في الناقورة