اعتداءات بالجملة على أحياء غزة.. شهداء ومصابون بالمئات

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الـ 72 للعدوان..

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح مختلفة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المستمر برًا وجوًا وبحرًا، على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الـ 72 للعدوان.

وقالت مصادر طبية بجهاز الدفاع المدني إن 20 شخصًا استشهدوا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عدة منازل في البلدة القديمة من مدينة غزة ومحيط مستشفى المعمداني والجامع العمري الكبير.

وبحسب "أ ش أ" أضافت المصادر أن آليات الاحتلال تواصل تمركزها في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وتحاصر المستشفى المعمداني والبلدة القديمة من المدينة، وأشارت إلى أن 9 أشخاص، استشهدوا في قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المُسيرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

استهداف المستشفيات بغزة

واستشهد 6 أشخاص جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا قرب ديوان مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ولفتت المصادر إلى أن آليات الاحتلال لا تزال تحاصر منطقة الصحابة واليرموك في حي الدرج، وسط قصف مدفعي مكثف خاصة في محيط مجمع الصحابة الطبي، الذي خرج عن الخدمة، وما زال يضم أعدادًا من الجرحى والمصابين والمرضى، منهم 50 امرأة على وشك الولادة.

وفي حيي النصر والشيخ رضوان من مدينة غزة، تواصل دبابات الاحتلال وآلياته عمليات التوغل والاقتحام في الحيين وسط إطلاق النار من الطائرات المسيرة وقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وما زال بعضهم في الطرقات، لعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، نتيجة التوغل المستمر.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الأهالي تمكنوا من دفن عدد من الشهداء في ساحات المنازل أو في محيطها، بينهم 20 شهيدا على الأقل من عائلة سالم، بعد أن استهدفت طائرة "أف 16" منزلهم المكون من 4 طوابق وسوته بالأرض.

قصف متواصل لطائرات الاحتلال

وفي حي تل الهوى، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في محيط متنزه برشلونة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب آليات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة.

وفي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، وجرى نقل بعضهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

وفي المناطق الوسطى، استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في خان يونس جراء قصف طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في محيط جمعية الهلال الأحمر في حي الأمل وسط خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال 4 غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.

واستشهد 35 شخصًا وأصيب العشرات، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر بانتشال 24 شهيدًا، و90 جريحًا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استشهد 11 شخصًا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خلة في بلدة جباليا.

مخيم دير البلح

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 شخصًا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة منذ 72 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.