خبير دستوري يحسم الجدل بشأن موعد حلف الرئيس المقبل لليمين الدستورية أمام البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، موعد حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المقبل أمام مجلس النواب، وذلك ردا على حالة الجدل المثارة في هذا الشأن.

وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، في تصريحات لمصراوي، إنه يجوز لرئيس الجمهورية القادم حلف اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، عقب إعلان نتيجة الانتخابات أو في نهاية مدة الرئاسة الحالية في الربع الأول من العام المقبل بشروط.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه في حالة كان الرئيس المقبل هو نفس الرئيس الحالي للبلاد، يجوز له أداء اليمين بعد إعلان النتيجة مباشرة أو في نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

وأوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، أنه في حالة كان رئيس الجمهورية المقبل شخصًا آخر غير الرئيس الحالي، فلا يجوز له أداء اليمين الدستورية إلا في نهاية مدة الرئاسة الحالية، حيث أن الفترة الرئاسية القادمة تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الفترة الحالية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي، غدا الاثنين 18 ديسمبر، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انتهت في جولتها الأولى داخل وخارج مصر.

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