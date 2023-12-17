مقومات طبيعية وبشرية قادرة.. "اقتصادية النواب": مصر تقترب من التحول لمركز إقليمي في الصناعات الدوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي كبير في توطين الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية خلال السنوات القليلة المقبلة؛ بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهذه الصناعات الاستراتيجية، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية، لتحقيق هذا الهدف.

وقال عبد الحميد، في بيان له اليوم الأحد، إن تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير في توطين وتعميق الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها توفير الاكتفاء الذاتي من الأدوية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، مطالبًا الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع المواد الخام الدوائية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد عبد الحميد بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، التي أكد فيها أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وأن هناك حرصًا على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم؛ نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمود عصمت أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء؛ بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.