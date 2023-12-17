نتنياهو يلمح لوجود مفاوضات جديدة لاستعادة أسرى إسرائيليين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وجود مفاوضات جديدة جارية لاستعادة أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن إسرائيل تتطلع إلى تعزيز جهودها للتوصل إلى اتفاق آخر مع حماس، رغم تحذيرات مسؤولين إسرائيليين من أن الطريق نحو اتفاق جديد "بعيد وغير واضح".

ووصف نتنياهو الصراع في غزة بأنه "حرب وجودية" يجب خوضها حتى النصر على الرغم من الضغوط والتكاليف.

وفي وقت تجتمع فيه حكومة الحرب الإسرائيلية لمناقشة صفقة أسرى محتملة، قُتل العديد من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعلنت حركة حماس، السبت، عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني نهائيا".

وقال نتنياهو، في وقت سابق، إنه يريد مواصلة "الضغط العسكري" على حركة حماس في قطاع غزة لإعادة الأسرى وضمان النصر".