وزيرة الخارجية الفرنسية تزور بيروت غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، زيارة وزيرى الخارجية كاترين كولونا إلى بيروت غدًا، لمناقشة الأوضاع على الحدود اللبنانية.

وصرحت كولونا، أن زيارتها إلى بيروت تأتي في إطار بحث تفادي مزيد من التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أنه في حال نشوب حرب فإن لبنان سيكون الضحية الأولى.

وأفادت الخارجية الفرنسية، أنه يوجد 3 من رعاياها لا يزالوا متواجدين في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن 41 مواطنًا فرنسيًا قتلوا في هجوم الـ من 7 أكتوبر.

ودعت كولونا للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وسط قلق متزايد إزاء تزايد أعداد القتلى المدنيين في غزة إزاء الحرب المستمرة.

وأَضافت كولونا، أنها في ظل هدف باريس للتوصل إلى وقف إطلاق إنساني في قطاع غزة، فإنها ستحمل تلك الرسالة إلى السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، قائلة إنه "يجب إيجاد حلول تسمح بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم إلى جانب إسرائيل".