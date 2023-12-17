عبير الشاطر: بنك المعرفة وفر كما هائلا ومصادر علمية للباحثين والعلماء وصناع القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا.

وأضافت الشاطر خلال تصريحات صحفية، أن بنك المعرفة عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.