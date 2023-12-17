الطقس غدا متقلب مع امطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية، متمركز فوق البحر الأسود مما يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحياناً، اعتباراً من مساء اليوم الأحد حتى ظهر يوم غد الاثنين، حيث يعود إلى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم الأربعاء، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم الخميس المقبل بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً يحمل معه أمطار، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات مساءً، تتكاثف الغيوم ليلاً وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية".

اما طقس الإثنين، "غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال الفترة الصباحية، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار ويتحوّل ليلاً الى قليل الغيوم كما تنشط الرياح أحياناً".

واشارت الى ان "طقس الثلاثاء صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. والاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية".