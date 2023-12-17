حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الجيش الاسرائيلي في حرش عداثر وتم إصابته إصابةً مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30) من صباح ‏يوم الأحد 17-12-2023 تجمعاً لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابةً مباشرة".

وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة، وبعد رصد مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:50)‏‎ ‎من صباح ‏‎ ‎يوم ‏الأحد 17-12-2023 ‏‎ ‎‏ لأربعة جنود صهاينة اثناء دخولهم الى نقطة تموضع شرق سعسع، تم استهدافها بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا فيها إصابات مؤكدة.".