النشرة: الجيش الاسرائيلي يستهدف المنطقة المقابلة لموقع العباد العسكري بين بلدتي ميس الجبل وحولا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي يستهدف المنطقة المقابلة لموقع العباد العسكري بين بلدتي ميس الجبل وحولا بالقصف المدفعي". وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة، وبعد رصد مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:50)‏‎ ‎من صباح ‏‎ ‎يوم ‏الأحد 17-12-2023 ‏‎ ‎‏ لأربعة جنود صهاينة اثناء دخولهم الى نقطة تموضع شرق سعسع، تم استهدافها بالأسلحة المناسبة، ‏وحققوا فيها إصابات مؤكدة.".

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