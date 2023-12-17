افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "استهداف محطة إرسال تابعة لشركة mtc ومحطة اشتراك انترنت في الطيبة فوق منزل آل ابو طعام بصاروخ مسير اسرائيلي واقتصرت الأضرار على الماديات".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي استهدغ حطة إرسال تابعة لشركة mtc ومحطة اشتراك انترنت في الطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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