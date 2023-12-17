حالات انتحار وحادث سير.. السومرية تسرد حوادث محلية حصلت في العراق اليوم

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشبكة ان "مواطن أقدم على الانتحار داخل دائرة المجمع العدلي في الديوانية بعد تناوله مادة سائلة سامة"، مشيرة الى انه "تم نقله على إثرها للمستشفى بحالة صحية متدهورة، لكن الان هو في حالة صحية مستقرة في طوارئ المستشفى وترافقك دورية من الشرطة".



في المقابل، أقدم موظف يبلغ من العمر 23 عاماً على الانتحار في موقع عمله ضمن شركة المشاريع النفطية في الشعيبة، وفقاً للشبكة، التي أكدت انه يسكن في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وسجل العراق خلال العام الماضي 2022، أكثر من 700 حالة، فضلا عن تسجيل العام 2021، 772 حالة انتحار بمعدل حالتي انتحار يومياً، بحسب ما قال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حازم الرديني.

كما أكدت حصول حادث سير على الطريق الرابط بين سامراء والضلوعية في محافظة صلاح الدين بسبب الضباب، لافتة الى انه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".