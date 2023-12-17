المسجد النبوي يعلن عن استقبال 5 ملايين مصل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، اليوم، الأحد، استقبال أكثر من 5 ملايين و119 ألف مصلٍ، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين من خلال جميع إداراتها؛ لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا المناسك بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 501 ألف و938 زائراً للسلام على الرسول- عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى 235 ألفا و341 مصلياً بالروضة الشريفة.

وأشارت إلى أن 15 ألفا و295 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم، خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 87 ألفا و446 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 13 ألفا و584 شخصاً من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 4 آلاف و783 مستفيداً، كما قُدم 42 ألفا و125 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 8 آلاف و638 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل.

كما قدمت أكثر من 111 ألفا و600 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 92 ألفا و992 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت أن عدد الذين تشرفوا بالصلاة والزيارة للمسجد النبوي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من (40) مليون أدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الرئاسة بذلها أقصى الجهود لتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسخير أحدث آليات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحديثة المتطورة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.