شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعى أمير دولة الكويت: كان قائدا حكيما وملما بقضايا وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال نقيب الإعلاميين إن الشيخ نواف الأحمد الصباح كان قائدا حكيما وملهم بقضايا وطنة وله مواقف تاريخية بارزة في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية. وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق ولكل الأمة العربية في هذا المصاب الجلل. داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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