شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعى باعتبارها أكبر أسواق المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "الجندي"، إلى أن قطاع التصنيع الزراعي يمثل ثالث قطاعات الإنتاج الصناعى من حيث مؤشر القيمة المضافة، حيث يساهم بحوالى 25% فى قوة العمل بالصناعة، كما يساهم التصنيع الزراعى فى رفع وعى المزارعين، وتعريفهم بالسبل المُتاحة باستغلال أكبر نسبة متاحة من الناتج الكلى للمحصول لتحقيق قيمة مضافة له وتعظيم النواتج الاقتصادية المتحققة منه.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التصنيع الصناعي يمثل استكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي، لافتا إلى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لدى السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، خاصة مع تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية.
ولفت "الجندى"، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في خفض فاقد الإنتاج الزراعى فى مصر من حيث الكم والكيف والقيمة خلال سائر حلقات سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج، مرورا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، في ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتي تعد أحد المقومات الرئيسة لقيام صناعات زراعية واعدة.
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