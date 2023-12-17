شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعى باعتبارها أكبر أسواق المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أهمية التصنيع الزراعي في مصر من أجل إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعى تساهم ف زيادة نسبة التصدير للخارج وتوفير فرص العمل، بجانب تقليل فاقد الإنتاج الزراعي، موضحا أن التصنيع يعد أحد المراحل التسويقية الهامة التي تكسب المنتج منفعة شكلية أو زمنية ينتج عنها زيادة القيمة المضافة له. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التصنيع الزراعي يعمل على زيادة الدخل الزراعى، وإتاحة فرص عمل خاصة فى المناطق الريفية، بالإضافة زيادة قيمة الصادرات والتي تسعى الدولة المصرية إلى زيادتها لـ100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بجانب خفض العجز فى الميزان التجارى، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية الزراعية يساهم بنسبة تقترب من 5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار "الجندي"، إلى أن قطاع التصنيع الزراعي يمثل ثالث قطاعات الإنتاج الصناعى من حيث مؤشر القيمة المضافة، حيث يساهم بحوالى 25% فى قوة العمل بالصناعة، كما يساهم التصنيع الزراعى فى رفع وعى المزارعين، وتعريفهم بالسبل المُتاحة باستغلال أكبر نسبة متاحة من الناتج الكلى للمحصول لتحقيق قيمة مضافة له وتعظيم النواتج الاقتصادية المتحققة منه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التصنيع الصناعي يمثل استكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي، لافتا إلى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لدى السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، خاصة مع تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية.

ولفت "الجندى"، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في خفض فاقد الإنتاج الزراعى فى مصر من حيث الكم والكيف والقيمة خلال سائر حلقات سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج، مرورا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، في ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتي تعد أحد المقومات الرئيسة لقيام صناعات زراعية واعدة.