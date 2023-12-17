القناة 12 الإسرائيلي: 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن أن "83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها"، مشيرة الى ان "مقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل في مواقع الأخبار الكبرى هناك 3 تقارير سلبية عنها".

ولفتت الى ان "من 372 ألف مقال عن الحرب 64% حيادي و28% ضد إسرائيل و8% لصالحها".