افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن أن "83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها"، مشيرة الى ان "مقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل في مواقع الأخبار الكبرى هناك 3 تقارير سلبية عنها".
ولفتت الى ان "من 372 ألف مقال عن الحرب 64% حيادي و28% ضد إسرائيل و8% لصالحها".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلي: 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.